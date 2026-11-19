3 декабря губернатор Кубани проведет прямую линию. Как задать вопрос?
3 декабря пройдет прямая линия с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым
19 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал прямую линию. Она состоится 3 декабря в эфире телеканала «Кубань 24».
Жители региона с 19 ноября могут задать вопросы тремя способами:
- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: +7 (861) 268-60-44;
- в чат-боте в мессенджере «Макс» — «Вопрос губернатору Краснодарского края»;
- на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».
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Кондратьев заявил, что и так регулярно общается с жителями — на предприятиях, в рабочих поездках и на краевых мероприятиях. Прямая линия — еще один способ услышать из первых уст, что людей волнует сильнее всего и где власти нужно поднажать.
Губернатор пообещал: без внимания не останется ни одно обращение, все вопросы изучат, возьмут в работу и ответят на каждый.
Напомним, в 2025 году прямая линия Кондратьева состоялась 5 декабря. Перед событием жители Юбилейного микрорайона Краснодара записали видеообращение к губернатору с просьбой на строить храм на аллее 80-летия образования Краснодарского края.
Во время прямой линии глава региона заявил, что решение по храму уже принято — строение посвятят бойцам СВО.
В 2025 году Юга.ру провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект.