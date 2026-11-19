Кондратьев заявил, что и так регулярно общается с жителями — на предприятиях, в рабочих поездках и на краевых мероприятиях. Прямая линия — еще один способ услышать из первых уст, что людей волнует сильнее всего и где власти нужно поднажать.

Губернатор пообещал: без внимания не останется ни одно обращение, все вопросы изучат, возьмут в работу и ответят на каждый.

Напомним, в 2025 году прямая линия Кондратьева состоялась 5 декабря. Перед событием жители Юбилейного микрорайона Краснодара записали видеообращение к губернатору с просьбой на строить храм на аллее 80-летия образования Краснодарского края.

Во время прямой линии глава региона заявил, что решение по храму уже принято — строение посвятят бойцам СВО.