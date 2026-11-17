Второй мост на пути в Крым пострадал от атаки БПЛА. Движение по нему перекрыли еще 8 ноября
Дроны снова атаковали мост через реку Миус: повреждено полотно на трассе Ростов — Таганрог
17 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что еще один мост повредили дроны. На участке трассы Р-280 в Неклиновском районе, рядом с переправой через реку Миус, пострадали дорожное полотно и металлические ограждения.
Мост находится на дороге Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной, которая также ведет в Крым. Движение по нему остановили еще 8 ноября.
Атака на Ростов и область:
О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы.
Напомним, 8 ноября обломки дрона уже повредили дорожное полотно этого моста и два гусеничных крана. Тогда движение закрыли, и с тех пор там идут восстановительные работы.
Также дважды за сутки был атакован Крымский мост — в ночь на 16 и 17 ноября. Сегодня движение по нему полностью закрыто. Люди не пострадали.
Как писали Юга.ру, губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона из-за атак БПЛА.
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