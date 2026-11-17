Дроны снова атаковали мост через реку Миус: повреждено полотно на трассе Ростов — Таганрог

17 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что еще один мост повредили дроны. На участке трассы Р-280 в Неклиновском районе, рядом с переправой через реку Миус, пострадали дорожное полотно и металлические ограждения.

Мост находится на дороге Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной, которая также ведет в Крым. Движение по нему остановили еще 8 ноября.