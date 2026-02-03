На пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы. В чем причина?
На туапсинском пляже «Приморье» жители увидели большой выброс хамсы после шторма. Рыболовы назвали три причины произошедшего
31 января фотограф Денис Глухов в своем телеграм-канале опубликовал фото и видео с пляжа «Приморье» («Дикого пляжа») в Туапсе. Там после шторма на побережье выбросило большое количество хамсы.
«Тонны мелкой рыбешки, выброшенные разбушевавшейся стихией, покрыли берег плотным серебристым ковром, создавая не только необычное зрелище, но и серьезную угрозу экологической безопасности», — написал мужчина.
По его словам, рыба разлагалась и поэтому могла загрязнить морскую воду и воздух. Очищать пляж от хамсы пришли местные жители и волонтеры.
Глухов отметил, что уборка на прибрежной полосе велась с утра и до 16:00, а рыбу погрузили в машины и вывезли с пляжа.
3 февраля издание «Туапсинские вести» сообщило, что вид усеянного рыбой пляжа «Приморье» вызвал вопросы у местных жителей. Журналисты узнали у председателя общества рыболовов Александра Егорова, в чем причина такого большого выброса хамсы на берег.
По словам Егорова, есть три версии произошедшего. Первая — косяк рыбы могла загнать стая дельфинов к берегу.
«А тут случился шторм, вот и выбросило рыбу на сушу. Кстати, обычно дельфины загоняют кефаль. Недавно похожий случай был в Крыму», — отметил рыболов.
Другой причиной произошедшего может быть потеря ориентировки косяка хамсы — отклонение от курса при неблагоприятных погодных условиях могло привести к массовому выбросу рыбы. Третьей причиной может быть сильное оглушение хамсы, однако Егоров склоняется к дельфиньей охоте.
Как писали Юга.ру, осенью 2025 года в Краснодарском крае сильно подорожала хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря.