На пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы. В чем причина?

На туапсинском пляже «Приморье» жители увидели большой выброс хамсы после шторма. Рыболовы назвали три причины произошедшего

31 января фотограф Денис Глухов в своем телеграм-канале опубликовал фото и видео с пляжа «Приморье» («Дикого пляжа») в Туапсе. Там после шторма на побережье выбросило большое количество хамсы.

«Тонны мелкой рыбешки, выброшенные разбушевавшейся стихией, покрыли берег плотным серебристым ковром, создавая не только необычное зрелище, но и серьезную угрозу экологической безопасности», — написал мужчина.

По его словам, рыба разлагалась и поэтому могла загрязнить морскую воду и воздух. Очищать пляж от хамсы пришли местные жители и волонтеры.