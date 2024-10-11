В Новороссийске «Хамса фест» пройдет 1-4 ноября в новой локации

Гастрономический фестиваль в Новороссийске продлится четыре дня — с 1 по 4 ноября (6+)

Свою продукцию и блюда представят порядка 80 предпринимателей. Это фермерские хозяйства, рестораны и винодельни. Возле ТЦ «Черноморский» обустроят рыбные ряды, будут работать ярмарка и фуд-корт.

В течение четырех дней для жителей и гостей города организуют различные развлекательные мероприятия. На кулинарной сцене повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы и морепродуктов.

В вечернее время запланирована концертная программа с участием кавер-групп из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Пятигорска и Новороссийска.

Напомним, в 2023 году фестиваль прошел 3-5 ноября на площади морского вокзала. Хедлайнерами стали Линда и Сергей Бобунец.