В Новороссийске «Хамса фест» пройдет 1-4 ноября в новой локации
Гастрономический фестиваль в Новороссийске продлится четыре дня — с 1 по 4 ноября (6+)
Администрация Новороссийска анонсировала на 1-4 ноября гастрономический праздник «Хамса фест». Новым местом проведения традиционного фестиваля черноморской рыбы станет парк имени Фрунзе.
Свою продукцию и блюда представят порядка 80 предпринимателей. Это фермерские хозяйства, рестораны и винодельни. Возле ТЦ «Черноморский» обустроят рыбные ряды, будут работать ярмарка и фуд-корт.
В течение четырех дней для жителей и гостей города организуют различные развлекательные мероприятия. На кулинарной сцене повара проведут мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы и морепродуктов.
В вечернее время запланирована концертная программа с участием кавер-групп из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Пятигорска и Новороссийска.
Напомним, в 2023 году фестиваль прошел 3-5 ноября на площади морского вокзала. Хедлайнерами стали Линда и Сергей Бобунец.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае продажа хамсы начнется с 25 октября. В этом году она будет стоить больше 500 рублей за килограмм.