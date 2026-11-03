Любимые герои и знакомые истории. В Краснодаре покажут 12 шедевров Хаяо Миядзаки и студии «Гибли»

7 ноября можно будет посмотреть «Ходячий замок» (6+). 18-летняя шляпница Софи встречает таинственного волшебника Хаула, который спасает ее от приставаний солдат. Вскоре в ее дом приходит ревнивая Ведьма Пустоши и накладывает проклятие, превращая девушку в дряхлую старуху.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала с 7 по 29 ноября фестиваль аниме Хаяо Миядзаки. Знаменитые ленты будут показывать в двух вариантах перевода — классическом дубляже студии «Реанимедиа» и новом дубляже «Студийной банды».

8 ноября будут показывать «Унесенных призраками» (12+). 10-летняя Тихиро вместе с родителями переезжает в новый дом. Сбившись с пути, они попадают в странный заброшенный городок, который на самом деле является входом в мир духов. Родители, не удержавшись, набрасываются на еду, приготовленную для богов, и превращаются в свиней. Чтобы спасти их и вернуть себе свободу, Тихиро вынуждена устроиться на работу в купальни.

14 ноября будут транслировать «Принцессу Мононоке» (12+). Действие разворачивается в Японии периода Муромати, когда в стране только появилось огнестрельное оружие. Принц Аситака убивает гигантского кабана, за что получает смертельное проклятие.

15 ноября можно будет посмотреть «Ведьмину службу доставки» (6+). Когда Кики исполняется 13 лет, она должна покинуть родной дом, чтобы целый год прожить в незнакомом городе самостоятельно. Взяв мамину метлу, радиоприемник и черного кота Дзидзи, она отправляется в путь и выбирает прибрежный город Корико.

21 ноября покажут «Рыбку Поньо на утесе» (6+) и «Навсикаю из Долины ветров» (16+), 22 ноября — «Небесный замок Лапута» (12+) и «Мальчика и птицу» (16+).