В Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности

9 октября «Новороссийский рабочий» сообщил, что в этом году власти решили отменить фестиваль хамсы по соображениям безопасности. Об этом заявил начальник управления торговли и потребительского рынка Тимур Пареньков.

При этом на улицах города уже появились первые прилавки с хамсой. Пареньков заявил, что официально торговля рыбой стартует 1 ноября.

По словам председателя ассоциации рыбодобывающих предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа Юрия Атанова, температура воды в Азовском море еще высокая для ловли. Однако он уверен, что хамса будет не хуже, чем в прошлом году.

В 2024 году в Новороссийске и Анапе свежий улов хамсы стоил 600 рублей за килограмм. В 2023-м в это же время цена рыбы составляла 380-400 рублей.