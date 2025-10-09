В Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности

Краснодарский край

В Новороссийске не состоится очередной фестиваль хамсы

9 октября «Новороссийский рабочий» сообщил, что в этом году власти решили отменить фестиваль хамсы по соображениям безопасности. Об этом заявил начальник управления торговли и потребительского рынка Тимур Пареньков.

При этом на улицах города уже появились первые прилавки с хамсой. Пареньков заявил, что официально торговля рыбой стартует 1 ноября.

По словам председателя ассоциации рыбодобывающих предприятий Краснодарского края и Северного Кавказа Юрия Атанова, температура воды в Азовском море еще высокая для ловли. Однако он уверен, что хамса будет не хуже, чем в прошлом году.

В 2024 году в Новороссийске и Анапе свежий улов хамсы стоил 600 рублей за килограмм. В 2023-м в это же время цена рыбы составляла 380-400 рублей.

Азовское море в 2025 году стало рекордно соленым:

Фестиваль хамсы проводили в Новороссийске с 2017 года в период ноябрьских праздников. На гастрономическом празднике свою продукцию представляли порядка 80 предпринимателей — фермерские хозяйства, рестораны и винодельни.

В 2023 году местом проведения была площадь морского вокзала. Хедлайнерами стали Линда и Сергей Бобунец.

В 2024-го фестиваль перехал в парк имени Фрунзе. Больших звезд организаторы не анонсировали. Концертная программа ограничилась выступлениями кавер-групп из Ставрополя, Ростова-на-Дону, Пятигорска и Новороссийска.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок.

