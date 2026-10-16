В Дагестане избрали нового главу республики. Им стал Федор Щукин

Депутаты Дагестана избрали главой республики Федора Щукина, который до этого временно исполнял обязанности главы региона

15 октября пресс-служба главы Дагестана сообщила, что парламент республики избрал Федора Щукина новым главой республики. За его кандидатуру проголосовали 78 из 87 депутатов Народного собрания. Согласно региональной конституции, глава Дагестана избирается депутатами местного парламента.

Федор Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. В 2000 году стал депутатом районного Земского собрания, а в 2024 году возглавил Верховный суд Дагестана.



В мае 2026 года президент Владимир Путин назначил Щукина врио главы республики после отставки Сергея Меликова, который перешел в Совет Федерации.

Напомним, что кадровые перестановки в Дагестане произошли на фоне масштабного стихийного бедствия. В конце марта и начале апреля регион пережил два наводнения. Стихия разрушила тысячи домов и дорог, в Махачкале частично обрушилась жилая многоэтажка, прорвало водохранилище в Дербентском районе, а питьевая вода оказалась заражена. Жертвами стихии стали шесть человек, общее число пострадавших превысило 6,2 тыс. жителей.