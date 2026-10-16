В Новороссийске владельца сгоревшего танкера обязали устранить разлив нефти

14 октября капитан морского порта Новороссийска выдал предписание компании Rio Enterprises — владельцу танкера Aframax Rio, поврежденного в результате атаки безэкипажных катеров. Как следует из документа на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря», компания должна обеспечить безопасность судна и не допустить попадания нефтепродуктов в акваторию.



Согласно распоряжению, на танкере нет экипажа и отключено электропитание. Не работают системы обнаружения и тушения пожара, водоотлива, а также основные и вспомогательные механизмы. Кроме того, никто не контролирует герметичность корпуса и техническое состояние судна.



Rio Enterprises должна организовать откачку поступающей в корпус воды и устранить пробоины. Рядом с танкером также должны круглосуточно дежурить мощные буксиры, способные удержать его во время шторма. Кроме того, компания обязана не допустить утечки нефти и, если она произойдет, ликвидировать разлив.