В Новороссийске владельца сгоревшего танкера обязали устранить разлив нефти

Краснодарский край

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  • Танкер Aframax Rio © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Танкер Aframax Rio © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Капитан новороссийского порта потребовал от владельца аварийного танкера круглосуточной охраны судна

14 октября капитан морского порта Новороссийска выдал предписание компании Rio Enterprises — владельцу танкера Aframax Rio, поврежденного в результате атаки безэкипажных катеров. Как следует из документа на сайте ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря», компания должна обеспечить безопасность судна и не допустить попадания нефтепродуктов в акваторию.

Согласно распоряжению, на танкере нет экипажа и отключено электропитание. Не работают системы обнаружения и тушения пожара, водоотлива, а также основные и вспомогательные механизмы. Кроме того, никто не контролирует герметичность корпуса и техническое состояние судна.

Rio Enterprises должна организовать откачку поступающей в корпус воды и устранить пробоины. Рядом с танкером также должны круглосуточно дежурить мощные буксиры, способные удержать его во время шторма. Кроме того, компания обязана не допустить утечки нефти и, если она произойдет, ликвидировать разлив. 

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Напомним, что вечером 6 октября танкер Aframax Rio, перевозивший нефть, подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Сочи. На судне вспыхнул пожар, и в акватории Черного моря началось открытое горение груза.

9 октября судно отбуксировали, вокруг него установили боновые заграждения.

13 октября в Новороссийске и Геленджике ввели режим повышенной готовности из-за риска ЧС. При этом оперштаб отрицает связь «незначительных выбросов» мазута с грузом танкера.

15 октября танкер Aframax Rio заметили в порту Новороссийска.

Как писали Юга.ру, 15 октября в Новороссийске прошел «нефтяной дождь». 

Нефть Новороссийск Разлив нефти Судоходство Черное море

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