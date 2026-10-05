Власти снова обсуждают введение платы за использование VPN

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  • © Фото diana-grytsku, сайт freepik.com
    © Фото diana-grytsku, сайт freepik.com

Минцифры снова хочет брать плату за международный трафик

5 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Минцифры обсуждает с операторами плату за международный трафик свыше 50 ГБ в сетях 5G. Ранее ведоство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако сейчас у операторов нет технического решения, позволяющего реализовать эту задумку. По словам собеседника издания, сроки могут сдвинуться.

Другой источник издания подтвердил, что варианты системы еще обсуждаются, в том числе объем трафика. При этом брать плату именно за международный трафик в сети 5G сейчас технически невозможно — такой трафик проходит через LTE.

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Еще весной Минцифры просило операторов до 1 мая ввести плату в 150 рублей за каждый гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 Гб. Потом источники сообщали, что власти отложили эту меру до осенних выборов в Госдуму.

Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко считает, что тарификацию зарубежного трафика без детального разделения по типам сервисов реализовать можно. На уровне мобильной сети оператор будет учитывать объем трафика по IP-адресам.

Представитель компании Strategy Partners Сергей Кудряшов считает, что самая сложная часть — определить, какой именно трафик считать международным. Оператору придется учитывать объем по абоненту при переключениях между 5G и LTE, классифицировать адреса и настроить тарификацию.

Кроме того, коммерческие сети 5G пока развернуты в ограниченном числе городов. Значит, охват будет относительно небольшим. К тому же 5G поддерживают не все устройства.

Кроме того, порог в 50 Гб международного трафика выглядит высоким. По словам Кудряшова, в 2025 году частный абонент в среднем расходовал около 24 Гб всего мобильного трафика в месяц. Больше 50 Гб общего трафика потребляли только 13,8% абонентов.

Как писали Юга.ру, 40% опрошенных россиян активно пользуются VPN.

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