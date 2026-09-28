В Ростовской области будут делать коллаген из азовских медуз

Ученые посвятили изучению желетелого планктона пять лет и разработали следующую схему: пойманных медуз замораживают, доставляют на берег, измельчают, а затем пропускают коллагеновую массу через биореактор — так получается чистый продукт.

Ученые выяснили, что коллаген медуз по своему составу близок к человеческому и подходит для омолаживающих инъекций. Уже идет отработка производственных процессов, однако экспертиза может занять год и больше, а клинические испытания — до десяти лет.

Проблему переработки медуз во что-то полезное для экономики решают многие научные учреждения. Южный филиал ВНИИ рыбного хозяйства получил образцы нативного коллагена из медузы корнерот. Азовское НИИ рыбного хозяйства предложило использовать медуз в качестве пищевых добавок и биологически активных веществ в медицине и косметологии. В Крыму запатентовали способ производства сушеной медузы.

В 2024 году ученые АзНИИРХ предложили солить медуз для использования в пище. В том же году ученые из Ростовской области решили добавлять медуз в бетон.

Напомним, в 2025 году Азовское море стало рекордно соленым. Из-за этого в водах увеличивается численность медуз, гребневиков, сифонофоров, сальпов и других организмов. Рекордная соленость так сильно изменила экосистему водоема, что в нем прижились акулы, камбалы, бычки и другие виды, которых раньше не было.