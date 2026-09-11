Роспотребнадзор признал незаконным отказ АЗС продавать бензин в канистры

Сотрудник АЗС объяснил отказ действием внутреннего распоряжения, которое запрещало продавать топливо в любую тару, кроме автомобильного бака. Ведомство квалифицировало такие условия как ущемляющие права потребителя и вынесло компании «РН-Северо-Запад» официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

10 сентября «Фонтанка» сообщила , что Роспотребнадзор признал неправомерным отказ АЗС отпускать топливо в канистры. Поводом для разбирательства стала жалоба петербуржца: 30 мая на АЗС «Роснефти» ему отказались продолжать заправку канистры после того, как в нее уже залили несколько литров бензина.

По данным издания, ограничения касаются не самого права покупателя приобрести топливо, а характеристик емкости, в которую его можно налить. Согласно ГОСТ Р 58404-2019, отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару прямо запрещен, а пластиковая канистра должна иметь заводскую маркировку, подтверждающую ее пригодность для хранения горючего. Если тара соответствует всем требованиям, но заправка все равно отказывает в продаже, автомобилист вправе оспорить такой отказ через суд.

При этом Роспотребнадзор не обладает полномочиями административно принудить АЗС заключить договор с покупателем — надзорный орган может лишь зафиксировать нарушение и выдать предостережение.

В Краснодарском крае, согласно сводкам властей, на ряде заправок по решению собственников топливо наливают только в баки.

«Дело в том, что это ограничение и ранее было не совсем законно и понятно в том случае, если АЗС в частном порядке это вводит. Если это не делали власти региона или отдельного субъекта официальным документом. Надзорный орган в данном случае разъяснил ситуацию. Но тут стоит отметить, что толку может быть от этого никакого. Как с ценами на топливо. Несмотря на все предупреждения от ФАС, на заправках того же Краснодара цены на бензин до сих пор достигают 150 рублей и выше», — отметил обозреватель «За рулем Кубань» Юрий Крамаренко.