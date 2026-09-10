В Махачкале из-за падения обломков БПЛА загорелись порт и Аварский театр

Дагестан

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Власти Дагестана рассказали о последствиях атаки беспилотников на Махачкалу. Никто не пострадал

10 сентября врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что Махачкалу атаковали беспилотники. В результате падения обломков сбитых дронов загорелась портовая инфраструктура и Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы. Пожары уже потушили.

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Во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших.

По данным Щукина, серьезные повреждения получила кровля Аварского театра. Власти пообещали быстро все восстановить, чтобы театр вернулся к репетициям и спектаклям.

Как писали Юга.ру, Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. Есть пострадавшие, повреждена инфраструктура пляжа и набережная.

Махачкала Пожары Происшествия СВО

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В Махачкале из-за падения обломков БПЛА загорелись порт и Аварский театр
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