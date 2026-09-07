Жара ушла: в начале рабочей недели на Кубани похолодает до 19 °C и пройдут ливни

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 7–8 сентября

7 сентября синоптик Михаил Леус сообщил, что сегодня на погоду в Краснодарском крае будет влиять тыловая холодная часть далекого циклона. При переменной облачности преимущественно на востоке региона пройдут небольшие грозовые дожди, будет ветрено и заметно похолодает.

По данным Краснодарского ЦГМС, в понедельник, 7 сентября, на Кубани действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют по всему региону ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с. 

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В Краснодаре в начале рабочей недели тоже прогнозируют дождь с грозой. Порывы ветра могут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха днем — 22–24 °C. Однако, согласно прогнозу Михаила Леуса, 7 и 8 сентября в столице Кубани осадков не ожидается.

Ранее Юга.ру писали, где в Краснодаре 7 сентября отключат свет, воду и газ.

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