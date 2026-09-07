Ребенок погиб при атаке БПЛА на Севастополь

Атака на Севастополь унесла жизнь ребенка. Еще трое пострадали

7 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в результате атаки беспилотника погиб ребенок. Девочка 2011 года рождения получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

По предварительным данным, беспилотник был оснащен взрывчатым веществом и металлическими поражающими элементами.