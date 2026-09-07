Ребенок погиб при атаке БПЛА на Севастополь

Крым

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Атака на Севастополь унесла жизнь ребенка. Еще трое пострадали

7 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе в результате атаки беспилотника погиб ребенок. Девочка 2011 года рождения получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

По предварительным данным, беспилотник был оснащен взрывчатым веществом и металлическими поражающими элементами.

Дроны атаковали Севастополь:

В результате атаки пострадали еще три человека. Мужчина впал в кому и находится в крайне тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Еще двое пострадавших — 18-летняя девушка и ее 16-летний брат — доставлены в детскую больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Как писали Юга.ру, 21 августа при атаке на Крым погибли два человека, еще четверо получили ранения.

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