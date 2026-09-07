Где в Краснодаре 7 сентября отключат свет, воду и газ
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала извещения о плановых отключениях снабжения электроэнергией, водой и бытовым газом на понедельник, 7 сентября.
Собрали для вас все адреса в удобном формате.
Артиллерийская ул., 64-95
Власова ул., 56-132, 215
Герцена ул., 155-185
Герцена пр-д, 1
Каляева ул., 118-120
Рылеева ул., 71-86
Труда ул., 114-257
3-я линия ПРК, 1-68
Аксайская ул., 40-61
Ангарская ул., 14-34
Бершанской ул., 233-243, 345-347
Благовещенская ул., 10
Бойкая ул., 1-15
Витаминная ул., 2-18
Восточный Обход, 1-15
Голубой бульвар, 60-70
Демидовская ул., 63-65
Калиновая ул., 1-16
Карасунская ул., 2, 4
Красная ул., 158-160
Красноармейская ул., 115, 124-140
Красюка ул., 33-68
Лавочкина ул., 9, 11, 347
Мопра ул., 41-48
Осиновая ул., 1-16
Полевая ул., 1-48
Просторная ул., 84-136
Российская ул., 131, 131/2, 131/а, 251, 251/1, 351, 354
2-я Российская ул., 159
Северная ул., 299, 354-372
Ситцевая ул., 1-17
Спортивная ул., 3-21
Уральская ул., 220/3, 222, 226/4
Учительская ул., 63-67
Фанагорийская ул., 60-70
Фурманова ул., 28-34
Хаджинова ул., 1-14, 21
Шаляпина ул., 28
Шолохова ул., 13--37
Ярославская ул., 1--53
1 Мая ул., 230
1-я Гвардейская ул., 16
Агрохимическая ул., 1, 57, 83
Ангарская ул., 1
Ангарский пр-д, 2-8
Архангельская ул., 52-73
1-й Архангельский пр-д, 13-38
2-й Архангельский пр-д, 5-40
3-й Архангельский пр-д, 1-52
4-й Архангельский пр-д, 13-28
5-й Архангельский пр-д, 11-35
6-й Архангельский пр-д, 14-51
Багряная ул., 1-13
Беломорская ул., 27-34
Беломорский пр-д, 1-35
Веселая ул., 24-26
Восточно-Кругликовская ул., 52
Гордая ул., 1-14
Дорожная ул., 1-48
Дорожный пер., 3-9
Елецкая ул., 1
Жигулевская ул., 15, 17
Звенигородская ул., 7-31
Капитальная ул., 5/1
Кочетинская ул., 20-42
Кухаренко ул., 1
Мокина ул., 1
Орджоникидзе ул., 1, 3
Поморская ул., 24-76
Резвая ул., 1-14
Рисовая ул., 1-18
Румяная ул., 5-18
Степная ул., 5, 9, 96
Фарская ул., 2-14
Холмогорская ул., 12-77
Шолохова ул., 1
Юбилейная ул., 43/3, 43-45
Югорская ул., 7-59
Бабушкина ул., 75-93
Базовская ул., 80-96
Власова ул., 129-157
Герцена ул., 136-148, 229-241
Горького ул., 138, 161-173
Длинная ул., 170-181
Кондратенко ул., 2-15
Костылева ул., 77
Леваневского ул., 73-121
Луговой пр-д, 16-35
Октябрьская ул., 4-12/1
Пашковская ул., 105-167
Передерия ул., 112-177
Постовая ул., 22-24
Рашпилевская ул., 28
Рылеева ул., 85-116
Энгельса ул., 128-163
Энгельса пр-д, 1-19
Янковского ул., 106
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За дополнительной информацией об отключении электроэнергии можно обратиться на горячую линию компании «Электросети Кубани — Краснодарэлектросеть»: +7 (861) 255-45-66.
Бершанской ул., 74
Выгонная ул., 20
Кирова ул. (Пашковский), 5, 7
Фадеева ул., 15, 17, 29
Аксайская ул., 40-61
Головатого ул., 317, 329
Красная ул., 158-160/1
Красноармейская ул., 131, 140
Красюка ул., 66
Северная ул., 362
Шолохова ул., 35
Уточнить данные об отключении воды и снижении давления в водопроводе можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал»: +7 (861) 220-28-38, +7 (861) 217-03-33.
Все адреса расположены в СНТ «Животновод»
Виноградная ул., 460-475
Вишневая ул., 90-129, 158-190
Грушевая ул., 302-382
Земляничная ул., 468-485
Народная ул., 496, 497
Персиковая ул., 191-282
Полевая ул., 262
Садовая ул., 23-67
Солнечная ул., 438-489
Цветочная ул., 417-436
По возникающим вопросам относительно отключения газа гражданам рекомендуют обращаться в АО «Краснодаргоргаз»: +7 (861) 233-46-85.
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