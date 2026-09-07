Где в Краснодаре 7 сентября отключат свет, воду и газ

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала извещения о плановых отключениях снабжения электроэнергией, водой и бытовым газом на понедельник, 7 сентября.

Собрали для вас все адреса в удобном формате.

Список адресов на отключение электричества с 9:00 до 13:00 Артиллерийская ул., 64-95

Власова ул., 56-132, 215

Герцена ул., 155-185

Герцена пр-д, 1

Каляева ул., 118-120

Рылеева ул., 71-86

Труда ул., 114-257

Список адресов на отключение электричества с 9:00 до 17:00 3-я линия ПРК, 1-68

Аксайская ул., 40-61

Ангарская ул., 14-34

Бершанской ул., 233-243, 345-347

Благовещенская ул., 10

Бойкая ул., 1-15

Витаминная ул., 2-18

Восточный Обход, 1-15

Голубой бульвар, 60-70

Демидовская ул., 63-65

Калиновая ул., 1-16

Карасунская ул., 2, 4

Красная ул., 158-160

Красноармейская ул., 115, 124-140

Красюка ул., 33-68

Лавочкина ул., 9, 11, 347

Мопра ул., 41-48

Осиновая ул., 1-16

Полевая ул., 1-48

Просторная ул., 84-136

Российская ул., 131, 131/2, 131/а, 251, 251/1, 351, 354

2-я Российская ул., 159

Северная ул., 299, 354-372

Ситцевая ул., 1-17

Спортивная ул., 3-21

Уральская ул., 220/3, 222, 226/4

Учительская ул., 63-67

Фанагорийская ул., 60-70

Фурманова ул., 28-34

Хаджинова ул., 1-14, 21

Шаляпина ул., 28

Шолохова ул., 13--37

Ярославская ул., 1--53

Список адресов на отключение электричества с 8:00 до 17:00 1 Мая ул., 230

1-я Гвардейская ул., 16

Агрохимическая ул., 1, 57, 83

Ангарская ул., 1

Ангарский пр-д, 2-8

Архангельская ул., 52-73

1-й Архангельский пр-д, 13-38

2-й Архангельский пр-д, 5-40

3-й Архангельский пр-д, 1-52

4-й Архангельский пр-д, 13-28

5-й Архангельский пр-д, 11-35

6-й Архангельский пр-д, 14-51

Багряная ул., 1-13

Беломорская ул., 27-34

Беломорский пр-д, 1-35

Веселая ул., 24-26

Восточно-Кругликовская ул., 52

Гордая ул., 1-14

Дорожная ул., 1-48

Дорожный пер., 3-9

Елецкая ул., 1

Жигулевская ул., 15, 17

Звенигородская ул., 7-31

Капитальная ул., 5/1

Кочетинская ул., 20-42

Кухаренко ул., 1

Мокина ул., 1

Орджоникидзе ул., 1, 3

Поморская ул., 24-76

Резвая ул., 1-14

Рисовая ул., 1-18

Румяная ул., 5-18

Степная ул., 5, 9, 96

Фарская ул., 2-14

Холмогорская ул., 12-77

Шолохова ул., 1

Юбилейная ул., 43/3, 43-45

Югорская ул., 7-59

Список адресов на отключение электричества с 13:00 до 17:00 Бабушкина ул., 75-93

Базовская ул., 80-96

Власова ул., 129-157

Герцена ул., 136-148, 229-241

Горького ул., 138, 161-173

Длинная ул., 170-181

Кондратенко ул., 2-15

Костылева ул., 77

Леваневского ул., 73-121

Луговой пр-д, 16-35

Октябрьская ул., 4-12/1

Пашковская ул., 105-167

Передерия ул., 112-177

Постовая ул., 22-24

Рашпилевская ул., 28

Рылеева ул., 85-116

Энгельса ул., 128-163

Энгельса пр-д, 1-19

Янковского ул., 106

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За дополнительной информацией об отключении электроэнергии можно обратиться на горячую линию компании «Электросети Кубани — Краснодарэлектросеть»: +7 (861) 255-45-66.

Список адресов на отключение водоснабжения с 10:00 до 12:00 Бершанской ул., 74

Выгонная ул., 20

Кирова ул. (Пашковский), 5, 7

Фадеева ул., 15, 17, 29

Список адресов где давление водоснабжения будет снижено с 9:00 до 17:00 Аксайская ул., 40-61

Головатого ул., 317, 329

Красная ул., 158-160/1

Красноармейская ул., 131, 140

Красюка ул., 66

Северная ул., 362

Шолохова ул., 35

Уточнить данные об отключении воды и снижении давления в водопроводе можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал»: +7 (861) 220-28-38, +7 (861) 217-03-33.

Список адресов на отключение газоснабжения с 9:00 до 20:00 Все адреса расположены в СНТ «Животновод»

Виноградная ул., 460-475

Вишневая ул., 90-129, 158-190

Грушевая ул., 302-382

Земляничная ул., 468-485

Народная ул., 496, 497

Персиковая ул., 191-282

Полевая ул., 262

Садовая ул., 23-67

Солнечная ул., 438-489

Цветочная ул., 417-436

По возникающим вопросам относительно отключения газа гражданам рекомендуют обращаться в АО «Краснодаргоргаз»: +7 (861) 233-46-85.