В Анапе из-за пожара в плавнях ввели режим повышенной готовности

Накануне вечером между Анапой и хутором Чембурка загорелись плавни. Пламя распространилось на площади 1,5 тыс. кв. метров. Ночью спасателям удалось локализовать природный пожар.

Из-за ЧП на курорте ввели режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 7:00 тушение пожара было возобновлено. Привлечены муниципальные и краевые силы и средства ликвидации ЧП. На месте работают 138 спасателей и 46 единиц техники. На месте работает оперативный штаб. В готовности находится пункт временного размещения, организован подвоз воды.

В пресс-службе администрации Анапы граждан предупредили о том, что в случае смены направления ветра в городе возможно задымление. По всем вопросам следует обращаться по телефонам 8 (86133) 320-94 или 051. Горячая линия МЧС — 8 (861) 26-86-440.