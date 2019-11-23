В Анапе из-за пожара в плавнях ввели режим повышенной готовности
Утром 23 ноября в Анапе спасатели возобновили тушение пожара в плавнях
Накануне вечером между Анапой и хутором Чембурка загорелись плавни. Пламя распространилось на площади 1,5 тыс. кв. метров. Ночью спасателям удалось локализовать природный пожар.
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В 7:00 тушение пожара было возобновлено. Привлечены муниципальные и краевые силы и средства ликвидации ЧП. На месте работают 138 спасателей и 46 единиц техники. На месте работает оперативный штаб. В готовности находится пункт временного размещения, организован подвоз воды.
В пресс-службе администрации Анапы граждан предупредили о том, что в случае смены направления ветра в городе возможно задымление. По всем вопросам следует обращаться по телефонам 8 (86133) 320-94 или 051. Горячая линия МЧС — 8 (861) 26-86-440.
В Анапском пожарно-спасательном гарнизоне попросили всеех, кто стал очевидцами начала пожара со стороны трассы Чембурка — Новороссийск (с 17:00 до 19:00) сообщить об этом дежурному диспетчеру по телефону 01, с мобильного — 101.
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