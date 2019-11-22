В Анапе тушат пожар в плавнях площадью 1,5 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании камыша поступило в экстренные службы в 17:25. Когда к месту ЧП прибыли первые пожарные подразделения, площадь пожара составляла 600 кв. метров.

С огнем боролись 60 человек и 21 единица техники. Работу пожарных осложнял сильный ветер и труднодоступность участка.

Администрация курорта в качестве превентивной меры подготовила пункт временного размещения, так как расстояние от огня до населенного пункта составляло 300-400 метров.

В 21:00 пожар удалось локализовать на 1,5 тыс. кв. метров. Населенный пункт не пострадал.

Напомним, по данным синоптиков, ветер на участке Анапа-Геленджик может достигать 24-29 м/с.