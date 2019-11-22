В Анапе тушат пожар в плавнях площадью 1,5 тыс. кв. метров
Крупный пожар произошел 22 ноября в плавневой зоне хутора Чембурка города Анапы
Сообщение о возгорании камыша поступило в экстренные службы в 17:25. Когда к месту ЧП прибыли первые пожарные подразделения, площадь пожара составляла 600 кв. метров.
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С огнем боролись 60 человек и 21 единица техники. Работу пожарных осложнял сильный ветер и труднодоступность участка.
Администрация курорта в качестве превентивной меры подготовила пункт временного размещения, так как расстояние от огня до населенного пункта составляло 300-400 метров.
В 21:00 пожар удалось локализовать на 1,5 тыс. кв. метров. Населенный пункт не пострадал.
Напомним, по данным синоптиков, ветер на участке Анапа-Геленджик может достигать 24-29 м/с.
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В 17.25 22.11.2019 на пульт «01» Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании камыша в плавневой зоне в районе х. Чембурка, МО г-к. Анапа. По прибытии первых пожано-спасательных подразделений установлено, что происходит горение камыша на площади 600 м.кв. Работу пожарных осложняет сильный ветер. На месте работают 60 человек, 21 единица техники, от МЧС России - 42 человека, 13 единиц техники, в том числе оперативная группа Главного управления. Также на место выехал ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин и начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Константин Ратиани. Администрацией МО подготавливается пункт временного размещения. Муниципальными службами организован подвоз воды. Движение спецтранспорта осуществляется по грунтовым дорогам. Подъезды пожарной и другой специальной техники затруднены. Участок местности является труднодоступным участком. В 21:00 локализация пожара на 1500 м2
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