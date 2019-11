В Анапе тушат пожар в плавнях площадью 1,5 тыс. кв. метров

View this post on Instagram

В 17.25 22.11.2019 на пульт «01» Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании камыша в плавневой зоне в районе х. Чембурка, МО г-к. Анапа. По прибытии первых пожано-спасательных подразделений установлено, что происходит горение камыша на площади 600 м.кв. Работу пожарных осложняет сильный ветер. На месте работают 60 человек, 21 единица техники, от МЧС России - 42 человека, 13 единиц техники, в том числе оперативная группа Главного управления. Также на место выехал ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин и начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Константин Ратиани. Администрацией МО подготавливается пункт временного размещения. Муниципальными службами организован подвоз воды. Движение спецтранспорта осуществляется по грунтовым дорогам. Подъезды пожарной и другой специальной техники затруднены. Участок местности является труднодоступным участком. В 21:00 локализация пожара на 1500 м2