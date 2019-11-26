Причиной крупного природного пожара в Анапе назвали поджог

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин на пресс-конференции 26 ноября рассказал журналистам, что дознаватели установили точную причину пожара в плавнях в Анапе — это поджог. Кроме того, специалисты нашли место и средства преступления. Эту информацию передали в полицию для принятия процессуального решения, сообщило ТАСС.

Напомним, 22 ноября между Анапой и хутором Чембурка загорелись плавни. Из-за ветра пламя быстро распространялось, поэтому на курорте ввели режим повышенной готовности. Утром 24 ноября огонь полностью потушили, общая площадь пожара составила 24 га.