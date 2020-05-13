В Анапе загорелись плавни на площади 700 кв. метров

Краснодарский край

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В Анапе поздно вечером 12 мая начался пожар в плавневой зоне

Сообщение о пожаре на улице Песчаной в поселке Витязево поступило в 22:24. Прибывшее на место первое подразделение спасателей определило, что горит камыш в плавнях на площади около 700 кв. метров

В 00:30 пожар локализовали на этой же площади, спустя час — пламя потушили. На месте работали 20 пожарных и 7 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Видео с пожаром опубликовали в группе Typoanapa в инстаграме.

Это не первый пожар в плавнях этой весной. 10 марта около реки Анапки начал гореть камыш, огонь распространился на 1 тыс. 600 кв. метров. Утром 31 марта в станице Анапской случился еще один крупный пожар, камыш горел на территории более 1 тыс. кв. метров.

Анапа Пожары

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