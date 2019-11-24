В Анапе спустя два дня полностью потушили крупный пожар в плавнях

Вечером 22 ноября между Анапой и хутором Чембурка загорелись плавни. Из-за ветра пламя быстро распространялось, поэтому накануне на курорте ввели режим повышенной готовности. 24 ноября в 8:00 огонь полностью потушили, общая площадь пожара составила 24 га.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что открытого огня на анапских плавнях не наблюдается, авиация для тушения не нужна. Население не пришлось эвакуировать, однако спасатели провели подворовой обход, чтобы найти маломобильных граждан и детей. Также на месте дежурил медперсонал, полиция и казаки.

Всего огонь тушили 174 человека и 60 единиц техники.