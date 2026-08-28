На остановках Краснодара появились фигурки трамваев. Кто их сделал?
Уличный художник украсил остановки общественного транспорта в Краснодаре фигурками трамваев
Виталий Милес (Miles), известный горожанам по пиксельным сердцам, запустил новую волну миниатюрного стрит-арта. На этот раз краснодарец обратился к истории городского электротранспорта.
Художник расклеил по городу гипсовые фигурки чешской «Татры Т3» («круглые» вагоны) и советского КТМ-5М3 («квадратные»). Это самые узнаваемые модели краснодарского трамвая, которые до сих пор можно встретить на линии.
Найти новые арт-объекты можно рядом с трамвайными остановками по следующим адресам:
- ул. Леваневского, 73;
- ул. Железнодорожная, 17;
- ул. Суворова, 64;
- ул. Ставропольская, 186/3.
Какой же краснодарец не любит быстрой езды:
Всего в городе шесть таких фигурок: еще две художник закрепил ранее на мини-стене сердец по адресу Горького, 85а.
Работа над серией продолжается. В сентябре еще девять фигурок появится в Сочи и десять — в Краснодаре.
Виталий Милес
«Трамвай — исторический символ нашего города. Поэтому я сделал именно старые модели, которые еще можно встретить на улицах. Они любимы многими горожанами и создают ту самую уютную атмосферу Краснодара.
На всех фигурках есть номера: самого вагона и маршрута. Эти номера реально существуют или существовали — возможно, какие-то уже не ходят по техническим причинам. Я делал трамваи по фотографиям: старым или недавним, которые нашел в интернете.
Сейчас я стараюсь фотографировать старые модели — те самые желтенькие круглые и красные квадратные. И хочу продолжать подписывать фигурки номерами, которые еще существуют. Это, своего рода, дань памяти. К сожалению, рано или поздно эти милые трамваи исчезнут, и на их место придут более новые модели.
Все трамваи, которые я клею и буду клеить, находятся рядом с остановками и маршрутами, где они проходят. Это такой небольшой символизм, отсылочка. Массовым, как сердца, этот проект не станет, но периодически я буду добавлять фигурки».
Виталий Милес занимается уличным искусством более пяти лет. За это время он расклеил по Краснодару около 700 пиксельных сердец из мозаики и гипса. Художник украсил ими обветшалые фасады, заборы, столбы. По его словам, до 70–80% работ исчезают в течение года из-за вандалов или погоды, но это не останавливает автора.
В интервью Юга.ру Miles рассказал о философии пиксельных сердец, реакции властей и бизнеса на его творчество, мечте создать «Стену миллиона сердец» в парке Галицкого, отношении к хейтерам и сталкерам, а также о разработке коллекционной карточной игры «Улица».
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