На остановках Краснодара появились фигурки трамваев. Кто их сделал?

Художник расклеил по городу гипсовые фигурки чешской «Татры Т3» («круглые» вагоны) и советского КТМ-5М3 («квадратные»). Это самые узнаваемые модели краснодарского трамвая, которые до сих пор можно встретить на линии.

Виталий Милес (Miles), известный горожанам по пиксельным сердцам, запустил новую волну миниатюрного стрит-арта. На этот раз краснодарец обратился к истории городского электротранспорта.

Всего в городе шесть таких фигурок: еще две художник закрепил ранее на мини-стене сердец по адресу Горького, 85а.

Работа над серией продолжается. В сентябре еще девять фигурок появится в Сочи и десять — в Краснодаре.

«Трамвай — исторический символ нашего города. Поэтому я сделал именно старые модели, которые еще можно встретить на улицах. Они любимы многими горожанами и создают ту самую уютную атмосферу Краснодара.

На всех фигурках есть номера: самого вагона и маршрута. Эти номера реально существуют или существовали — возможно, какие-то уже не ходят по техническим причинам. Я делал трамваи по фотографиям: старым или недавним, которые нашел в интернете.

Сейчас я стараюсь фотографировать старые модели — те самые желтенькие круглые и красные квадратные. И хочу продолжать подписывать фигурки номерами, которые еще существуют. Это, своего рода, дань памяти. К сожалению, рано или поздно эти милые трамваи исчезнут, и на их место придут более новые модели.

Все трамваи, которые я клею и буду клеить, находятся рядом с остановками и маршрутами, где они проходят. Это такой небольшой символизм, отсылочка. Массовым, как сердца, этот проект не станет, но периодически я буду добавлять фигурки».