На выезде из Краснодара за Яблоновским мостом построят развязку с эстакадой почти за 9 млрд рублей

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В Адыгее на трассе А-146 планируют возвести новую транспортную развязку с эстакадой

26 августа на сайте госзакупок опубликовали тендер на строительство новой транспортной развязки с эстакадой в Тахтамукайском районе Адыгеи. Ее планируют возвести на 19-м км трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Начальная стоимость контракта составляет почти 9 млрд рублей, финансирование выделят из федерального бюджета. На закупку обратило внимание издание «Ъ-Кубань».

Жители краснодарского ЖК «Прогресс» пожаловались на разбитые дороги:

Проект предполагает перенос основного хода трассы А-146 на эстакаду. Подрядчику предстоит построить съезды, обновить дорожное полотно, смонтировать освещение, ограждения, знаки и нанести разметку. Также необходимо переустроить сети связи и ЛЭП, построить ливневую канализацию, очистные сооружения и установить шумозащитные экраны.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Черноморье». Прием заявок на конкурс завершится 14 сентября 2026 года. Сдать готовый объект подрядчику необходимо до 20 октября 2028 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали ремонтировать объездные дороги у Западного обхода.

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