В Краснодаре стало меньше работающих заправок. Где есть топливо 18 августа?

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, где 18 августа есть бензин и дизель

18 августа Муниципальный центр управления Краснодара сообщил, что утром во вторник работают 70 автозаправочных станций. Это на 10 АЗС меньше, чем днем ранее.

Сейчас топливо есть в следующем количестве:

  • АИ-92 — на 39 АЗС;
  • АИ-95 — на 32 АЗС;
  • АИ-100 — на 3 АЗС;
  • дизельное топливо — на 66 АЗС.

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36 АЗС в Краснодаре временно не отпускают топливо. Кроме того, 9 заправок закрыты на ремонт или ребрендинг.

Заправиться можно на объектах сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Rusoil», «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «ОПТИ», Petrol. Власти уточнили, что ситуация на АЗС может меняться в течение дня.

На части работающих АЗС действуют ограничения на продажу топлива — залить его можно только в бак автомобиля.

17 августа оперативный штаб Кубани сообщил, что за последние две недели ситуация на топливном рынке региона усложнилась. В крае не работают 120 автозаправок.

На объектах продолжают дежурить волонтеры и казаки, а также действует ограничение на отпуск горючего на один автомобиль. Жителей и гостей региона просят не закупать топливо впрок.

Как писали Юга.ру, в Сочи запустили чат-бот с информацией о бензине.

Автомобили Краснодар Топливо

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