В Краснодаре застройщик «Бауинвест» опроверг претензии жильцов ЖК «Легенда»

ГК «Бауинвест» прокомментировала ситуацию со строительством ТЦ на улице 40-летия Победы рядом с пересечением с улицей Героев-Разведчиков

26 июня ГК «Бауинвест» прислала в редакцию Юга.ру письмо с официальной позицией относительно жалоб жильцов ЖК «Легенда». Застройщик заявил, что имеет право на земельный участок и строительство на нем законно закреплено.

Предыстория. 15 июня Юга.ру опубликовали жалобы жильцов ЖК «Легенда» в Краснодаре. Они сообщили, что рядом с их домами застройщик «Бауинвест» возводит трехэтажный торговый комплекс. Для этого он перекрыл пожарную дорогу, собирается демонтировать ливневки и забрал у краснодарцев места под мусорные контейнеры под свои нужды. По словам горожан, все действия осуществляются без согласования с жильцами. Они также сомневаются, что у застройщика есть проектная документация или она соответствует нормам.

«Исходный земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:8495 площадью 58 тыс. 740 кв. метров был сформирован в 2011 году. С 2012 года ГК «Бауинвест» является его арендатором. В 2024-м в соответствии с утвержденным генеральным планом земельный участок был разделен на шесть самостоятельных наделов. При этом внешние границы исходного участка не изменялись. В результате раздела был образован земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:59704 площадью 7 тыс. 468 кв. метров, предназначенный для размещения объектов торговли. Право аренды указанного земельного участка оформлено договором аренды № 23-09/6831 от 21.03.2024 года», — объяснил застройщик.

По словам «Бауинвест», фирма известила жителей и провела разъяснительные работы о будущем строительстве на участке. 21, 25 и 29 мая состоялись три совещания с участием представителей администрации Краснодара, департаментов муниципальной собственности, городского хозяйства, архитектуры и градостроительства, депутата Гордумы Сергея Совенко, представителей УК, жителей ЖК «Легенда» и застройщика. На всех встречах «Бауинвест» представил документы, подтверждающие право аренды земельного участка и законность строительства объекта.

Застройщик заявил, что на его территории незаконно расположены объекты придомовой территории другого девелопера. По данным «Бауинвест», существующие контейнерные площадки размещены не в том месте, которое предусмотрено проектной документацией ЖК. Согласно проекту, они должны располагаться внутри территории жилого комплекса.

Также в «Бауинвест» заявили, что застройщик идет навстречу жителям. Им предложили удобные решения по контейнерным площадкам, ливневой канализации и пожарному проезду.