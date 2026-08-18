В Геленджике отменили парад невест и шоу гидроциклов, но День города все же состоится 

Краснодарский край

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  • Пляж в Геленджике © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    Пляж в Геленджике © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Геленджика сократили программу Дня города ради безопасности 

Предыстория: в июле администрация Геленджика анонсировала на август программу в честь Дня города. Гуляния должны были продлиться неделю — с 17 по 23 августа. 

17 августа пресс-служба мэрии Геленджика сообщила о сокращении программы празднования 195-летия города. Афишу урезали по рекомендациям правоохранительных органов из соображений безопасности.

Из праздничной программы полностью исключили мероприятия, запланированные на 18, 20 и 21 августа. Отменили и несколько крупных событий: флешмоб с участием 195 невест, парад гидроциклов и бал «Ренессанс» на набережной. 

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Что осталось в программе:

  • 17 августа: литературная гостиная и фестиваль «Южные зори. Геленджик»;
  • 19 августа: конкурс шляп на тему «Год народного единства»;
  • 22 августа (основной день): выставка, детские мастер-классы и праздничный концерт во Дворце культуры.
  • С 17 по 23 августа: выставка-ярмарка ремесленников.

Напомним, что 12 августа Геленджик пережил атаку БПЛА. В результате три человека получили ранения, минимум 20 домов оказались повреждены.

Также 3 августа атаке беспилотников подвергся пляж села Архипо-Осиповка под Геленджиком. Погибли семь человек, в том числе четверо детей, 58 получили ранения.

Как писали Юга.ру, аэропорт Геленджика потратит до 1,1 млн рублей на защитные укрытия.

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