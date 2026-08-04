Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до 58 человек

58 пострадавших после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке: больше 20 человек остаются в больницах

4 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество пострадавших в результате атаки БПЛА в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком продолжает расти. По последним данным, медицинская помощь понадобилась уже 58 людям.

В настоящее время 21 человек находится в больницах. 19 пострадавших, в том числе троих детей, доставили в специализированные медучреждения Краснодара. Еще двое пациентов проходят лечение Новороссийске.