Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до 58 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Daan Stevens, unsplash.com
    © Фото Daan Stevens, unsplash.com

58 пострадавших после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке: больше 20 человек остаются в больницах

4 августа оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что количество пострадавших в результате атаки БПЛА в поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком продолжает расти. По последним данным, медицинская помощь понадобилась уже 58 людям.

В настоящее время 21 человек находится в больницах. 19 пострадавших, в том числе троих детей, доставили в специализированные медучреждения Краснодара. Еще двое пациентов проходят лечение Новороссийске.

Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:

Остальным 37 пострадавшим, среди которых девять детей, госпитализация не потребовалась. Профильные службы продолжают работу по ликвидации последствий происшествия.

Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповка подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли семь человек.

Как писали Юга.ру, 1 августа в Геленджике обломки БПЛА упали на магазин.

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Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до 58 человек
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