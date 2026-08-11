«Продолжают рассказывать небылицы». Историк развенчал популярные мифы краснодарских экскурсий

Краснодарский край

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  • Дом Шекерова-Кузнецова, который называют домом купца Никитина © Фото Юга.ру
    Дом Шекерова-Кузнецова, который называют домом купца Никитина © Фото Юга.ру

Виталий Бондарь назвал аттестацию экскурсоводов бесполезной: кандидаты выучивают материал, платят налог — и продолжают транслировать недостоверные версии истории города

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с историком Виталием Бондарем. В интервью они обсудили мифы о прошлом Краснодара, состояние наследия и краеведческую литературу.

Бондарь рассказал, что в позапрошлом году вышел из краевой комиссии по аттестации экскурсоводов, потому что счел работу комиссии бесполезной. По его словам, кандидаты выучивают материал по определенной схеме, получают статус — и продолжают транслировать недостоверные версии истории города. Историк перечислил несколько самых живучих мифов.

Первый — представление о Екатеринодаре как о «городе-крепости». Бондарь пояснил, что город возник раньше крепости и между ними более 70 лет сохранялось незастроенное пространство — эспланада. Настоящий «город-крепость» — это поселение внутри крепостных стен.

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»:

Второй миф — «могила декабриста Арцыбашева» на Всесвятском кладбище. Историк утверждает, что это фантазия бывшего смотрителя кладбища Ивана Федоренко: надгробие, которое показывали как могилу декабриста, относится к 1890-м годам, тогда как Арцыбашев скончался в начале 1830-х. При этом «могила» до сих пор внесена в государственный реестр объектов культурного наследия — с пометкой «не локализована».

Третий — легенда о «Кошкином доме» на улице Коммунаров, 18. Бондарь заявил, что в реестре здание значится как дом присяжного поверенного Сербина, однако Сербин к этому дому отношения не имел — его дом стоял на Соборной (ныне Ленина). Популярная версия о связи здания со сказкой Маршака, по словам историка, также документально не подтверждена.

«Общекультурный уровень настолько снизился, что народ принимает неподлинные, а иногда и откровенно ложные версии прошлого — без какой-либо критической оценки — и неподлинные объекты тоже — за «чистую монету», — заявил Бондарь.

Историк также напомнил, что надпись «основателю города Екатеринодара» на памятнике Суворову в Мариинском сквере пришлось менять после многократных обращений историков: полководец к основанию города не имел отношения. Сейчас на памятнике написано просто «Александру Васильевичу Суворову».

Виталий Вячеславович Бондарь — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Южного филиала РосНИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Международной академии архитектуры, эксперт Минкультуры РФ, член Союза архитекторов России. Автор множества научных работ, посвященных истории и архитектурному наследию юга России. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре при реставрации дома Акулова повредили историческую лепнину и плитку.

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