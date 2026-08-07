«Бензин есть, только стоять за ним долго». На АЗС Абхазии образовались очереди за топливом

Абхазия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Водители Абхазии пожаловались на очереди на заправках республики. Что ответили власти?

С начала августа жители и туристы Абхазии жалуются в соцсетях на проблемы с топливом в регионе. По словам водителей, на заправках скапливаются огромные очереди. Топливо стабильно можно найти на АЗС «Роснефть» и «Подорожник», но за ним придется стоять несколько часов.

На одном из видео, опубликованных в соцсетях, запечатлена ситуация на АЗС: при 34-градусной жаре водители вынуждены глушить кондиционеры, чтобы сэкономить последние литры топлива, стоя в очереди. Чтобы поддержать людей, один из местных жителей бесплатно раздал им купленную воду и соки.

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:

Несколько комментариев пользователей:

  • «Бензин есть, только стоять за ним долго».
  • «На Азиде сейчас нет бензина, но есть ДТ».
  • «Бензин есть, газ есть, и очереди тоже есть. 92-й бензин — 73 рубля, 92-й ультра — 76,5 рубля, 95-й — по 90 рублей».

Туристам, направляющимся в республику, в соцсетях советуют заправляться до пересечения границы.

Власти Абхазии прокомментировали ситуацию с топливом и назвали сложности с поставками временными. По данным Минэнерго республики, дефицит связан с «логистическими сложностями на территории Российской Федерации». В регион уже направили около 1600 т бензина АИ-92. В ближайшие дни ожидается поступление еще нескольких партий.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре у нескольких АЗС снова образовались очереди за бензином.

Абхазия Автомобили Нефть Топливо Транспорт Экономика

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