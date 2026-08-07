«Бензин есть, только стоять за ним долго». На АЗС Абхазии образовались очереди за топливом

С начала августа жители и туристы Абхазии жалуются в соцсетях на проблемы с топливом в регионе. По словам водителей, на заправках скапливаются огромные очереди. Топливо стабильно можно найти на АЗС «Роснефть» и «Подорожник», но за ним придется стоять несколько часов.



На одном из видео, опубликованных в соцсетях, запечатлена ситуация на АЗС: при 34-градусной жаре водители вынуждены глушить кондиционеры, чтобы сэкономить последние литры топлива, стоя в очереди. Чтобы поддержать людей, один из местных жителей бесплатно раздал им купленную воду и соки.