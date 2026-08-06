Из-за некачественного топлива в Каспийске сломалась половина мусоровозов, город завален мусором

5 августа дагестанское издание «Мирмол» сообщило , что жители Каспийска массово жалуются на заваленные отходами контейнерные площадки и задержки с вывозом мусора. Люди вынуждены оставлять пакеты на земле рядом с переполненными баками.

По словам врио мэра города Арсена Шерифова, из 22 мусоровозов, обслуживающих Каспийск, 12 машин одновременно вышли из строя после заправки некачественным топливом около недели назад. Шерифов отметил, что ремонт каждого автомобиля обошелся в 75 тыс. рублей. Большинство машин уже вернули в строй, однако на ликвидацию накопившегося мусора потребуется еще несколько дней.

По словам врио мэра, 22 машин недостаточно, чтобы обслуживать такую территорию, как Каспийск. Для улучшения ситуации необходима дополнительная техника для вывоза мусора.

«Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ, Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики», — сказал Шерифов.



Напомним, что в середине июня на фоне топливного кризиса россиянам разрешили продавать бензин пониженного класса «Евро-5» (с фактическими показателями, соответствующими устаревшему стандарту «Евро-3»).



5 августа правительство РФ продлило до 1 июля 2027 года производство, ввоз и выпуск в обращение автомобильного бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». От горючего «Евро-2» отказались 13 лет назад из-за неэкологичности.