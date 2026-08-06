В вузах Краснодара выросли цены на обучение. Юрфак КубГУ подорожал сразу на 33%

Обучение в вузах Краснодара подорожало на 6–14%. Самой дорогой специальностью в крае остается «Дизайн» в КубГУ — 390 тыс. рублей в год

5 августа РБК Краснодар сообщил, что средняя стоимость платного обучения в крупнейших вузах Краснодара к новому учебному году выросла на 6–14%, а по отдельным образовательным программам подорожание оказалось значительно выше. Представители вузов объяснили пересмотр цен инфляцией, развитием инфраструктуры, запуском новых программ и ростом затрат на подготовку специалистов.

В Кубанском государственном университете (КубГУ) стоимость обучения для абитуриентов 2026 года выросла по всем направлениям подготовки и специальностям — как высшего, так и среднего профессионального образования, но неравномерно. Максимальный рост — на 33% — произошел на юридическом факультете, рассказал проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов. Среди других массовых программ заметнее всего подорожала «Экономика» — со 175 тыс. до 227,5 тыс. рублей. рублей в год, а также «История», «Социология» и «Педагогическое образование» по профилю изобразительное искусство и компьютерная графика — со 150 тыс. до 195 тыс. рублей.

Самыми дорогостоящими программами КубГУ остаются творческие специальности: «Дизайн» и «Искусство костюма и текстиля» стоят 390 тыс. рублей в год, «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Графика» — 321,3 тыс., «Литературное творчество» — 321,2 тыс. Также в число самых дорогих входит «Архитектура» — 312 тыс. рублей.

В Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ) средняя стоимость обучения на бакалавриате и специалитете увеличилась примерно на 10%, до 215 тыс. рублей в год. В вузе связали корректировку с ростом нормативных затрат на образовательные программы, повышением расходов на оплату труда и обновлением лабораторного оборудования, программного обеспечения и инфраструктуры.

Сильнее всего в КубГТУ подорожали инженерные и высокотехнологичные направления: «Нефтегазовое дело» — с 221,7 тыс. до 266 тыс. рублей, «Информатика и вычислительная техника» — со 187 тыс. до 224,4 тыс., «Землеустройство и кадастры» — со 225,5 тыс. до 248,1 тыс. Самыми дорогими программами вуза стали «Специальные системы жизнеобеспечения» (282,4 тыс. рублей в год), «Нефтегазовое дело» (266 тыс.) и «Землеустройство и кадастры» (248,1 тыс.).