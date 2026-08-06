Аэропорт Геленджика потратит до 1,1 млн рублей на защитные укрытия
Аэропорт Геленджика объявил тендер на закупку двух железобетонных укрытий для защиты персонала
30 июля аэропорт Геленджика разместил на сайте госзакупок тендер на закупку двух защитных железобетонных укрытий. Их должны доставить и установить на территории аэровокзала.
В документах указано, что укрытия предназначены для защиты персонала от «поражающих факторов средств нападения», предотвращения или снижения риска человеческих потерь и минимизации угрозы жизни. В каждом сооружении должно размещаться по 15 человек.
Аэропорт закупает укрытия типа УБВЗ-8 или их эквивалент. Это железобетонные сооружения, предназначенные для установки в зонах с интенсивным пешеходным движением. Внутри они обшиты деревом с огнезащитным покрытием, а также оснащены тремя окнами-амбразурами и металлической входной дверью с запором.
На закупку аэропорт планирует потратить от 904 тыс. до 1 млн 140 тыс. рублей. Исполнителя определят 7 августа, а работы должны быть выполнены до 15 сентября.
Напомним, аэропорт Геленджика возобновил работу в июле 2025 года после длительного перерыва — терминал был закрыт более трех лет — с 24 февраля 2022 года.
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