На Кубани предприятие «Роснефти» выплатило более 600 тыс. рублей за загрязнение почвы
«РН-Краснодарнефтегаз» возместил ущерб за незаконную свалку на своей территории
5 августа Южное управление Росприроднадзора сообщило, что ООО «РН-Краснодарнефтегаз» возместило экологический ущерб за незаконное складирование отходов.
На территории предприятия специалисты ведомства зафиксировали несанкционированную свалку площадью 157 кв. метров. После обследования инспекторы установили, что размещение отходов привело к загрязнению почвы.
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Сумма причиненного окружающей среде ущерба составила 607 тыс. 571 рубль.
Ведомство направило компании требование добровольно компенсировать экологический вред. Предприятие перечислило рассчитанную сумму в полном объеме.
ООО «РН-Краснодарнефтегаз» — ключевое добывающее предприятие «Роснефти» на юге России, один из старейших и крупнейших нефтегазовых активов на Кубани.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске птицефабрику обязали выплатить больше 36 млн рублей за загрязнение почвы.