Трамваи и автобусы Краснодара перевезли на 10% больше пассажиров во время топливного кризиса
Пассажиропоток в транспорте Краснодара вырос на 10% на фоне проблем с бензином
4 августа kuban.aif.ru сообщил, что в Краснодаре в период перебоев с топливом заметно вырос спрос на общественный транспорт. Как заявили в КТТУ, с 20 июня по 20 июля количество пассажиров увеличилось примерно на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Наибольший рост пришелся на трамваи. По словам президента Союза транспортников Кубани Ивана Петрова, горожане пересели именно на этот вид транспорта благодаря большой вместимости вагонов, работающим кондиционерам и передвижению без пробок.
Топливный кризис на Кубани всё:
Больше пассажиров стало и в автобусах, включая маршруты коммерческих перевозчиков. Из-за сложностей с поставками бензина транспортным предприятиям пришлось работать в непростых условиях. При этом сбоев в графике удалось избежать.
По словам Ивана Петрова, сейчас ситуация постепенно возвращается к обычному уровню. Пассажиропоток в городе снизился: многие жители уехали в отпуск, школьники и студенты находятся на каникулах, а пенсионеры из-за жаркой погоды предпочитает проводить время дома или на дачах.
Как писали Юга.ру, цены на бензин в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели.
Все материалы по теме: