Трамваи и автобусы Краснодара перевезли на 10% больше пассажиров во время топливного кризиса

Пассажиропоток в транспорте Краснодара вырос на 10% на фоне проблем с бензином

4 августа kuban.aif.ru сообщил, что в Краснодаре в период перебоев с топливом заметно вырос спрос на общественный транспорт. Как заявили в КТТУ, с 20 июня по 20 июля количество пассажиров увеличилось примерно на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Наибольший рост пришелся на трамваи. По словам президента Союза транспортников Кубани Ивана Петрова, горожане пересели именно на этот вид транспорта благодаря большой вместимости вагонов, работающим кондиционерам и передвижению без пробок.