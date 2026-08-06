В августе в парках Краснодара пройдут бесплатные концерты оркестров и ансамблей

В Горпарке и Чистяковской роще состоятся променад-концерты. Публикуем расписание (0+)

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в парках города пройдут променад-концерты под открытым небом. После июньской серии мероприятий творческие коллективы КМТО «Премьера» вновь выступят в Городском саду и Чистяковской роще.

Всего будет шесть концертов по субботам и воскресеньям. Расписание: