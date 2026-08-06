В августе в парках Краснодара пройдут бесплатные концерты оркестров и ансамблей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Горпарке и Чистяковской роще состоятся променад-концерты. Публикуем расписание (0+)

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в парках города пройдут променад-концерты под открытым небом. После июньской серии мероприятий творческие коллективы КМТО «Премьера» вновь выступят в Городском саду и Чистяковской роще. 

Всего будет шесть концертов по субботам и воскресеньям. Расписание:

  • 8 августа в 18:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 9 августа в 18:00 — в Чистяковской роще;
  • 15 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Городском саду;
  • 16 августа в 18:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;
  • 22 августа в 18:00 — Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского в Городском саду на площадке у ротонды;
  • 23 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Чистяковской роще.

Читайте также:

Дресс-кода нет: можно прийти с мороженым или лимонадом, приехать на велосипеде или самокате и взять с собой собаку. Места зрители выбирают самостоятельно. Вход свободный. В случае непогоды расписание может измениться. 

Как писали Юга.ру, 8 августа в Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Чикаго».

Афиша Город Концерты Краснодар Музыка отдых Парки События

Новости

Краснодарский театр драмы откроет сезон спектаклем «Земля Эльзы». Что известно о постановке?
Звездопад Персеиды над Кубанью: когда лучше смотреть на небо
На М-4 «Дон» под Горячим Ключом по ночам будут перекрывать движение из-за ремонта моста
В аквапарке на Кубани посетительница обнаружила камеры в женской раздевалке 
В Краснодаре из-за энергоаварии не работают более 70 светофоров
Воздушная тревога и звуки взрывов: пляжи Геленджика снова закрыли

Лента новостей

Реклама на сайте