В августе в парках Краснодара пройдут бесплатные концерты оркестров и ансамблей
В Горпарке и Чистяковской роще состоятся променад-концерты. Публикуем расписание (0+)
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в парках города пройдут променад-концерты под открытым небом. После июньской серии мероприятий творческие коллективы КМТО «Премьера» вновь выступят в Городском саду и Чистяковской роще.
Всего будет шесть концертов по субботам и воскресеньям. Расписание:
- 8 августа в 18:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 9 августа в 18:00 — в Чистяковской роще;
- 15 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Городском саду;
- 16 августа в 18:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;
- 22 августа в 18:00 — Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского в Городском саду на площадке у ротонды;
- 23 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Чистяковской роще.
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Дресс-кода нет: можно прийти с мороженым или лимонадом, приехать на велосипеде или самокате и взять с собой собаку. Места зрители выбирают самостоятельно. Вход свободный. В случае непогоды расписание может измениться.
Как писали Юга.ру, 8 августа в Краснодаре посмотрят и обсудят фильм «Чикаго».