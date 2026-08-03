В Крыму после атаки беспилотников погибли три человека, есть раненые
В Крыму три человека погибли в результате атаки беспилотников
3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА по полуострову погибли три человека, еще двое получили ранения. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. На местах работают экстренные и профильные службы.
Читайте также:
По какой именно территории Крыма ударили беспилотники — не сообщается. Информация о последствиях атаки и масштабе повреждений продолжает уточняться.
Напомним, 23 июля в результате атаки на Крым погиб взрослый человек и пострадали дети.
Как писали Юга.ру, 22 июля в Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали.