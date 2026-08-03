В Крыму после атаки беспилотников погибли три человека, есть раненые

Крым

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В Крыму три человека погибли в результате атаки беспилотников

3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА по полуострову погибли три человека, еще двое получили ранения. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. На местах работают экстренные и профильные службы.

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По какой именно территории Крыма ударили беспилотники — не сообщается. Информация о последствиях атаки и масштабе повреждений продолжает уточняться.

Напомним, 23 июля в результате атаки на Крым погиб взрослый человек и пострадали дети.

Как писали Юга.ру, 22 июля в Ялте беспилотник попал в жилой дом, 17 человек пострадали.

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