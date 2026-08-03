В Крыму после атаки беспилотников погибли три человека, есть раненые

В Крыму три человека погибли в результате атаки беспилотников

3 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки БПЛА по полуострову погибли три человека, еще двое получили ранения. По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. На местах работают экстренные и профильные службы.