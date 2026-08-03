Где в Краснодаре 3 августа отключат свет — собрали все адреса
Рассказываем, где именно в Краснодаре на 3 августа запланированы профилактические отключения газа и электричества
АО «Электросети Кубани» опубликовало график плановых отключений для проведения профилактических работ на электросетях. Собрали для вас все адреса в удобном формате.
Брюсова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
Веселый пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Волгоградская ул. (Пашковский), 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
Восточно-Кругликовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Горная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Горького ул., 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Заводская ул. (Пашковский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Игнатовых братьев ул., 1, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37
Изумрудный пр-д, 31, 33, 35, 37
Калинина ул., 89, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 195/1, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336
Кожевенная ул., 42, 46, 46/1, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
Криничная ул., 128, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 173/2
Кропоткина ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Крупской ул., 8/7
Крылатая ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13
Кубанонабережная ул. (Пашковский), 1, 3, 5, 7, 9
1-й Кубанонабережный пр-д, 2, 4, 6, 8, 10
2-й Кубанонабережный пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Кубанская Набережная, 45, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268
Леонида Лаврова ул., 18/3, 20, 22, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91
Лысенко атамана ул., 37, 39, 41, 43, 45, 58, 60, 62, 64, 66
Маркса ул. (Пашковский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27
Мира ул. (Пашковский), 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Полевая ул., 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
2-я Полевая ул., 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Репинская ул., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Серегина ул., 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78
Скорняжная ул., 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106. 108, 110, 112, 114
Степная ул. (Пашковский), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Тихий пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Тихорецкая ул., 3, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Урожайная ул., 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Филатова ул., 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Чапаева ул., 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Школьная ул., 13, 15, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66
Юго-Восточная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Ярославского ул., 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
1-е Отделение, дом 1
9-го Января пр-д, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Академическая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Баканская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Безлесная ул., 1, 2, 3, 4
Богатая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Бодрая ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Ботаническая ул., 2, 4, 6, 8, 10
1-й Ботанический пр-д, 2, 4, 6
2-й Ботанический пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вьюжная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Голубой бульвар, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Днестровская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26
Днестровский пер., 2
Донская ул., 1, 2, 3, 4. 5, 6
Жлобы ул., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Каштановая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
КИМ ул., 75, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166
Красных Партизан ул., 6/7
Кругликовская ул., 2, 3/19, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Кубанский пер., 2
Лекарственная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Луговой пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Нежная ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Ореховая ул., 20, 20/3, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43
Осипенко Полины ул., 125
Осипенко Полины пр-д, 75, 143, 145
1-й Первомайский пр-д, 1
Передовая ул., 80, 82, 100, 102
Пионерская ул., 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103
Пионерский пр-д, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Покровская ул., 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
4-й Пригородный пр-д, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
Российская ул., 1
Ручейная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25
Ставропольская ул., 184
Степная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6
Табачная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
7-я Урожайная ул., 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
Учительская ул., 25, 27
Фанагорийская ул., 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Целинная ул., 1, 2, 3, 4, 5
Чернышевского ул., 1, 1/3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Ягодина ул., 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
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