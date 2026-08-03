Где в Краснодаре 3 августа отключат свет — собрали все адреса

Рассказываем, где именно в Краснодаре на 3 августа запланированы профилактические отключения газа и электричества

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АО «Электросети Кубани» опубликовало график плановых отключений для проведения профилактических работ на электросетях. Собрали для вас все адреса в удобном формате.

Отключение с 8:00 до 17:00 (37 улиц, 756 адресов) Брюсова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13

Веселый пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Волгоградская ул. (Пашковский), 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Восточно-Кругликовская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Горная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Горького ул., 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Заводская ул. (Пашковский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Игнатовых братьев ул., 1, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37

Изумрудный пр-д, 31, 33, 35, 37

Калинина ул., 89, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 195/1, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 328, 330, 332, 334, 336

Кожевенная ул., 42, 46, 46/1, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135

Криничная ул., 128, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 173/2

Кропоткина ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Крупской ул., 8/7

Крылатая ул., 3, 5, 7, 9, 11, 13

Кубанонабережная ул. (Пашковский), 1, 3, 5, 7, 9

1-й Кубанонабережный пр-д, 2, 4, 6, 8, 10

2-й Кубанонабережный пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Кубанская Набережная, 45, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268

Леонида Лаврова ул., 18/3, 20, 22, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91

Лысенко атамана ул., 37, 39, 41, 43, 45, 58, 60, 62, 64, 66

Маркса ул. (Пашковский), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27

Мира ул. (Пашковский), 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Полевая ул., 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

2-я Полевая ул., 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Репинская ул., 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

Серегина ул., 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78

Скорняжная ул., 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106. 108, 110, 112, 114

Степная ул. (Пашковский), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Тихий пер., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Тихорецкая ул., 3, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Урожайная ул., 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Филатова ул., 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93

Чапаева ул., 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Школьная ул., 13, 15, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40/1, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66

Юго-Восточная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Ярославского ул., 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

Отключение с 9:00 до 17:00 (44 улицы, 551 адрес) 1-е Отделение, дом 1

9-го Января пр-д, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Академическая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Баканская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Безлесная ул., 1, 2, 3, 4

Богатая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Бодрая ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Ботаническая ул., 2, 4, 6, 8, 10

1-й Ботанический пр-д, 2, 4, 6

2-й Ботанический пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Вьюжная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Голубой бульвар, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Днестровская ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Днестровский пер., 2

Донская ул., 1, 2, 3, 4. 5, 6

Жлобы ул., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Каштановая ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

КИМ ул., 75, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166

Красных Партизан ул., 6/7

Кругликовская ул., 2, 3/19, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Кубанский пер., 2

Лекарственная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Луговой пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Нежная ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Ореховая ул., 20, 20/3, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43

Осипенко Полины ул., 125

Осипенко Полины пр-д, 75, 143, 145

1-й Первомайский пр-д, 1

Передовая ул., 80, 82, 100, 102

Пионерская ул., 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103

Пионерский пр-д, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Покровская ул., 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

4-й Пригородный пр-д, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Российская ул., 1

Ручейная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Ставропольская ул., 184

Степная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6

Табачная ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

7-я Урожайная ул., 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Учительская ул., 25, 27

Фанагорийская ул., 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Целинная ул., 1, 2, 3, 4, 5

Чернышевского ул., 1, 1/3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Ягодина ул., 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

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