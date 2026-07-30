Перед Днем ВДВ в Краснодаре на шесть дней отключат все фонтаны

С 1 по 6 августа в Краснодаре не будут работать городские фонтаны

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 по 6 августа городские фонтаны временно прекратят работу. Это связано с проведением планового техобслуживания и профилактических мероприятий.

За это время специалисты очистят чаши фонтанов, проверят оборудование и инженерные системы, устранят неисправности, а также настроят музыкальное и световое сопровождение. После завершения профилактики фонтаны возобновят работу в обычном режиме.