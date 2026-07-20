Под Новороссийском БПЛА снова атаковал морской терминал КТК: загорелся танкер, погрузка нефти остановлена

20 июля пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сообщила , что утром БПЛА атаковал гражданский танкер NELSA, который находился на погрузке у выносного причала (ВПУ-1). По данным КТК, дрон попал в кормовую часть правого борта — между надстройкой и машинно-котельным отделением. На палубе и в отсеках судна начался пожар. Спустя несколько часов возгорание потушили.

Экипаж судна из 22 человек эвакуировали. На борту остались только капитан и его старший помощник. Танкер остался на плаву.

В КТК отметили, что разлива нефти и ее возгорания в грузовых танках удалось избежать, однако в настоящее время погрузка сырья полностью остановлена.

Напомним, что это уже вторая атака за последние дни. Предыдущий инцидент в акватории терминала произошел утром 19 июля во время перевалки нефти грузоотправителей из Казахстана и США. Тогда на танкере ASIA возник пожар, погрузку сырья временно остановили и возобновили только к вечеру.