Из Сириуса в Сочи запустили регулярные рейсы скоростной «Кометы»

Судно «Комета» будет курсировать между Сириусом, Сочи и Адлером

29 июля глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что из морского терминала федеральной территории запустили регулярные рейсы скоростного судна «Комета 120М».



Судно будет курсировать в Сочи с остановкой в Адлере четыре раза в неделю — по вторникам, средам, четвергам и субботам.

Поездка на «Комете 120М» займет около 1 часа 20 минут. По оценке властей Сириуса, запуск скоростных морских рейсов позволит повысить транспортную доступность территории. Ранее аналогичный скоростной маршрут на «Комете 120М» связал Морской вокзал Сочи и Адлер.