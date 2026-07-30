Из Сириуса в Сочи запустили регулярные рейсы скоростной «Кометы»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы ФТ «Сириус» Дмитрия Плишкина https://t.me/plishkin_ds/3850
    © Скриншот из телеграм-канала главы ФТ «Сириус» Дмитрия Плишкина https://t.me/plishkin_ds/3850

Судно «Комета» будет курсировать между Сириусом, Сочи и Адлером

29 июля глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что из морского терминала федеральной территории запустили регулярные рейсы скоростного судна «Комета 120М».

Судно будет курсировать в Сочи с остановкой в Адлере четыре раза в неделю — по вторникам, средам, четвергам и субботам.

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Поездка на «Комете 120М» займет около 1 часа 20 минут.

По оценке властей Сириуса, запуск скоростных морских рейсов позволит повысить транспортную доступность территории.

Ранее аналогичный скоростной маршрут на «Комете 120М» связал Морской вокзал Сочи и Адлер.

Как писали Юга.ру, в 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию. Стоимость путешествия — от 476 тыс. рублей.

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