В Краснодаре к тушению склада Wildberries привлекут вертолет — столб дыма видно из разных концов города

Wildberries остановил работу склада в Краснодаре из-за атаки БПЛА

Предыстория. Ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке БПЛА. Дроны атаковали склад Wildberries. 22 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что к тушению логистического комплекса Wildberries привлекут вертолет. Сейчас на месте работают 105 человек и больше 37 единиц техники.

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На кадрах видно охватившее комплекс пламя. С территории склада вырывается столбы дыма. Территорию оцепили. Как сообщила глава компании Татьяна Ким, при атака БПЛА на комплекс пострадали три человека, их госпитализировали. Остальных сотрудников быстро эвакуировали. Напомним, ночью 18 июля атаке беспилотников подверглись склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. По оценкам экспертов, ущерб превышает20 млрд рублей. Сочинский бренд «Краснополянская косметика» понес серьезные потери — уничтожено товаров на 11 млн рублей.