В Краснодаре на месте завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей
На месте недействующего фарфорового завода «Чайка» в Краснодаре начали строить аквапарк. Проект обещают завершить в конце 2027 года
20 октября начальник управления инвестиций Краснодара Василий Литвинов в интервью телеканалу «Россия. Кубань» сообщил, что до конца 2027 года на улице Лизы Чайкиной построят водноспортивный комплекс. Там появятся аквапарк, бассейны, фитнес-зоны и общепит. В проект инвестировали 14 млрд рублей.
Строители уже подготовили котлован и заливают фундамент будущего комплекса. Заказчиком выступает ООО «СБС Мегамолл», а проектированием занималось ООО «СК Руфь».
Новый центр станет продолжением развлекательного комплекса «СБС». Власти планируют, что аквапарк создаст 250 новых рабочих мест.
Напомним, что о строительстве водноспортивного комплекса стало известно еще в сентябре 2024 года. Проект возводят на территории, где располагались корпуса фарфоро-фаянсового завода «Чайка». Несколько мозаичных панно, украшавших фасад предприятия, пообещали перенести в парковую зону и отреставрировать.
В 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды.
В 2019 году производство в Краснодаре закрыли, а завод переехал в поселок Дружный в Белореченском районе.