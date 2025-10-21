В Краснодаре на месте завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей

На месте недействующего фарфорового завода «Чайка» в Краснодаре начали строить аквапарк. Проект обещают завершить в конце 2027 года

20 октября начальник управления инвестиций Краснодара Василий Литвинов в интервью телеканалу «Россия. Кубань» сообщил, что до конца 2027 года на улице Лизы Чайкиной построят водноспортивный комплекс. Там появятся аквапарк, бассейны, фитнес-зоны и общепит. В проект инвестировали 14 млрд рублей.

Строители уже подготовили котлован и заливают фундамент будущего комплекса. Заказчиком выступает ООО «СБС Мегамолл», а проектированием занималось ООО «СК Руфь».