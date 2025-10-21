В Краснодаре на месте завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей

На месте недействующего фарфорового завода «Чайка» в Краснодаре начали строить аквапарк. Проект обещают завершить в конце 2027 года

20 октября начальник управления инвестиций Краснодара Василий Литвинов в интервью телеканалу «Россия. Кубань» сообщил, что до конца 2027 года на улице Лизы Чайкиной построят водноспортивный комплекс. Там появятся аквапарк, бассейны, фитнес-зоны и общепит. В проект инвестировали 14 млрд рублей. 

Строители уже подготовили котлован и заливают фундамент будущего комплекса. Заказчиком выступает ООО «СБС Мегамолл», а проектированием занималось ООО «СК Руфь».

Новый центр станет продолжением развлекательного комплекса «СБС». Власти планируют, что аквапарк создаст 250 новых рабочих мест.

Напомним, что о строительстве водноспортивного комплекса стало известно еще в сентябре 2024 года. Проект возводят на территории, где располагались корпуса фарфоро-фаянсового завода «Чайка». Несколько мозаичных панно, украшавших фасад предприятия, пообещали перенести в парковую зону и отреставрировать.

В 1960 году в Краснодаре на улице Лизы Чайкиной построили первый в СССР фарфоровый завод «Чайка». Он был крупным производителем керамической посуды. 

В 2019 году производство в Краснодаре закрыли, а завод переехал в поселок Дружный в Белореченском районе.

Как писали Юга.ру, инвестор не будет строить аквапарк на Затоне в Краснодаре. В сентябре суд изъял землю под аквапарком стоимостью 377 млн рублей.

