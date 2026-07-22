В Краснодаре почти на полтора месяца ограничат движение на улице 40-летия Победы

Краснодарский край

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  • улица 40-летия Победы, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    улица 40-летия Победы, Краснодар © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

С 23 июля в Краснодаре ограничат движение на участке улицы 40-летия Победы из-за реконструкции сетей водоотведения

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что 23 июля на улице 40-летия Победы на участке от Московской до Юннатов почти на полтора месяца изменится схема движения транспорта. Это связано с реконструкцией сетей водоотведения.

Схема ограничений

Схема ограничений

Где именно перекроют движение:

  • по правой полосе улицы 40-летия Победы (от Московской до Юннатов);
  • на перекрестке при повороте с Московской на улицу 40-летия Победы в сторону Колхозной (частичное ограничение);
  • по крайней левой полосе 40-летия Победы перед перекрестком с Московской.

Завершить ремонтные работы планируют до 1 сентября. Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом изменений.

Как писали Юга.ру, на улице Вишняковой в Краснодаре частично перекрыли и ограничили движение транспорта.

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