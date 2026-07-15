Полиция будет отменять штрафы за нарушения правил стоянки в очередях на АЗС

В Краснодарском крае и других регионах водители смогут отменить штрафы за нарушения правил стоянки в очередях за бензином

15 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция отменит штрафы за неправильную парковку во время ожидания своей очереди на АЗС. Правило будет действовать во всех регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае.

Такое решение приняли после того, как в Саратовской области водителям, вынужденно нарушившим правила остановки и стоянки в очередях за топливом, начали приходить штрафы. По словам Волк, жители региона могут их обжаловать.