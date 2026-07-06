В Новороссийске хотят запустить электронную запись на АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Новороссийска придумали, как разгрузить автозаправки

5 июля глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе может появиться система электронной очереди на автозаправочных станциях. По его словам, нововведение призвано сократить скопления машин у заправок и упорядочить процесс отпуска топлива.

«Поручил проработать возможность создания информационной системы для электронной очереди, чтобы сократить скопление машин, а также обсудить с владельцами закрытых частных автозаправочных станций возможность возобновления реализации топлива», — написал мэр в своем телеграм-канале.

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Градоначальник также обозначил три главные задачи властей на текущий момент: наладить логистику поставок топлива на АЗС, снизить ажиотажный спрос и обеспечить население достоверной информацией. Он добавил, что за неделю работы онлайн-карты заправок ею воспользовались 130 тысяч человек.

По состоянию на 6 июля в Новороссийске топливо отпускают 17 автозаправочных станций. На всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо заливают исключительно в баки автомобилей, а лимит на одну машину варьируется от 20 до 60 литров в зависимости от конкретной заправки.

Бензин марки АИ-100 на станциях отсутствует полностью. АИ-95 доступен на десяти АЗС, АИ-92 — на одиннадцати, дизельное топливо — на всех семнадцати.

Напомним, в Новороссийске 4 июля очередь за бензином растянулась на 500 машин.

Как писали Юга.ру, 4 июля мэр Краснодара прокомментировал ситуацию с топливом в городе.

Автомобили Нефть Новороссийск Топливо

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