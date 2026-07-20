Один из поездов Москва-Адлер стал ходить вдвое чаще
С 20 июля поезд № 197/198 сообщением Москва-Адлер начнет ходить не раз в два дня, а ежедневно
Поезд маршрута № 197/198, который соединяет Москву и Адлер, переходит на ежедневный режим работы — об этом сообщил перевозчик, «Гранд Сервис Экспресс».
«Продажа билетов на все рейсы в июле, а также на август из Москвы уже открыта. Билеты из Адлера на август откроются на следующей неделе. В дальнейшем продажа будет открываться за 30 суток», — говорится в пресс-релизе.
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Напомним, что этот поезд начал ходить совсем недавно — первые рейсы в обоих направлениях отправились 16 июля. Изначально планировалось, что интервал движения поезда составит два дня, но не прошло и недели, как «Гранд Сервис Экспресс» решил перевести маршрут на ежедневный режим.
Ранее Юга.ру писали, что на днях запустили новый поезд между Санкт-Петербургом и Анапой в обход Краснодара.