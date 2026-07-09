В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие. Жителей эвакуируют
На территории промышленного объекта в хуторе Вязники произошло возгорание
9 июля в 05:33 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе отражают атаку беспилотников. В окрестностях столицы зафиксировали падение обломков БПЛА в районе улицы Коломийцева. Разрушений и пострадавших нет.
Также произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей, а также рисков распространения огня на жилые дома нет.
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В 06:51 Владимир Владимиров заявил, что пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился — огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место ЧП направили дополнительные расчеты пожарных. Жителей домов близлежащей улицы эвакуировали в пункты временного размещения.
Промышленным объектом в хуторе Вязники Шпаковского округа, о котором говорит губернатор, может быть расположенная в этом населенном пункте нефтебаза.
Как писали Юга.ру, 8 июля в Северском районе Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелось предприятие.