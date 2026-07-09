В Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие. Жителей эвакуируют

9 июля в 05:33 губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе отражают атаку беспилотников. В окрестностях столицы зафиксировали падение обломков БПЛА в районе улицы Коломийцева. Разрушений и пострадавших нет.

Также произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей, а также рисков распространения огня на жилые дома нет.