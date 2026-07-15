Обычная «Газель» оказалась нелегальной АЗС: на Кубани раскрыли схему продажи топлива

В В станице Динской директор и сотрудник одной из АЗС нелегально торговали топливом

15 июля пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Динском районе полицейские пресекли незаконную продажу топлива. В поле зрения правоохранителей попали генеральный директор и сотрудник одной из автозаправочных станций.

Оперативники обнаружили на территории АЗС переоборудованный грузовой фургон — обычную «Газель», в кузове которой были установлены три емкости с дизельным топливом общим объемом 1200 литров. Это был не просто склад, а мобильная точка продажи, работавшая в обход установленных правил.