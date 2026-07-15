Обычная «Газель» оказалась нелегальной АЗС: на Кубани раскрыли схему продажи топлива
В В станице Динской директор и сотрудник одной из АЗС нелегально торговали топливом
15 июля пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Динском районе полицейские пресекли незаконную продажу топлива. В поле зрения правоохранителей попали генеральный директор и сотрудник одной из автозаправочных станций.
Оперативники обнаружили на территории АЗС переоборудованный грузовой фургон — обычную «Газель», в кузове которой были установлены три емкости с дизельным топливом общим объемом 1200 литров. Это был не просто склад, а мобильная точка продажи, работавшая в обход установленных правил.
В Краснодаре полиция поймала перекупщиков:
Настоящие масштабы незаконного бизнеса открылись на складе при АЗС. Там полицейские нашли еще четыре резервуара, в которых хранилось 80 кубометров нефтепродуктов, подготовленных для дальнейшей продажи.
По данным полиции, в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Ведется следствие.
Как писали Юга.ру, 12 июля в Ростовской области выявили кустарную бензоколонку.
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