В России начали массово продавать частные АЗС — СМИ

Независимые АЗС начали уходить с рынка: владельцы продают бизнес из-за растущей конкуренции

17 июля «Известия» сообщили, что российские владельцы независимых АЗС начали активно продавать свой бизнес. По данным СМИ, за последний месяц на популярных онлайн-площадках и сайтах коммерческой недвижимости появилось более 150 таких объявлений. Тенденция затронула десятки регионов, включая Ростовскую, Самарскую, Брянскую, Курскую, Новосибирскую области и другие. Стоимость заправок варьируется от 1 млн до 150 млн рублей в зависимости от локации, оборудования и наличия франшизы. Встречаются и крупные предложения — например, в Уфе за 350 млн рублей продают сеть из 13 заправок.

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Эксперты рассказали «Известиям», что крупные нефтяные компании сначала снабжают собственные заправочные сети, затем — региональные бренды, а в конце — мелкие частные АЗС. В условиях дефицита топлива в регионах им либо не хватает объемов, либо приходится покупать горючее по завышенным ценам. Помимо этого, из-за дорогого опта независимые заправки не могут конкурировать с крупными сетевыми АЗС. Эксперты отрасли отмечают, что если на федеральных заправках дизель стоит около 80 рублей, то на частных из-за высокой себестоимости цена поднимается до 100 рублей и выше. «У частных АЗС сегодня практически не осталось других вариантов, кроме продажи бизнеса или полной приостановки работы до стабилизации ситуации. Если за полгода рынок не придет в себя, федеральные корпорации начнут активно выкупать частные заправки в наиболее выгодных локациях», — считает замдиректора топливной компании «Гэйнфул» Анастасия Бунина.



По данным СМИ, всего на долю независимых АЗС приходится около 60% от общего количества заправок в стране, и со сложностями столкнулись практически все.

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Также «Известия» выяснили, что объявления о продаже заправок появились и на сайтах крупных нефтяных холдингов, таких как «Газпром» («Газпром сеть АЗС») и «Лукойл». Они выставили на продажу объекты в Ростовской, Астраханской, Тамбовской, Тверской, Челябинской областях и других регионах. Цены на станции варьируются от 940 тыс. до 13,4 млн рублей. Однако специалисты подчеркнули, что в случае с крупными компаниями речь идет не о кризисе. Они проводят плановую оптимизацию и закрывают точки с плохой логистикой.