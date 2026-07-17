Где заправиться в Краснодаре: актуальные данные о работе АЗС на 17 июля
На утро 17 июля в Краснодаре открыты 63 автозаправочные станции
17 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в среду в городе работают 63 АЗС. Это на три меньше, чем днем ранее.
40 заправок временно не отпускают горючее, еще 11 объектов по-прежнему закрыты на ремонт.
В настоящее время бензин марки АИ-92 доступен на 46 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на девяти. Дизельное топливо имеется на 57 автозаправочных станциях города.
Заправить автомобиль можно на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ОПТИ», «ЮНК», «Партнер» и Petrol. Работающие АЗС расположены на улицах Селезнева, Уральской, Московской, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанской Набережной, Тургенева, Восточно-Кругликовской, Российской, Тополиной, Коммунаров, Красных Партизан, Лизы Чайкиной, Монтажников, Западном обходе, проспекте Чекистов, проезде Мирном, Ростовском и Ейском шоссе.
На некоторых АЗС по-прежнему действуют ограничения, установленные собственниками, — заправиться можно только в баки транспортных средств.
Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону рассматривают новые меры для АЗС: продажу бензина по системе «чет-нечет» и увеличение лимитов.
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