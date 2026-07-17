Где заправиться в Краснодаре: актуальные данные о работе АЗС на 17 июля

На утро 17 июля в Краснодаре открыты 63 автозаправочные станции

17 июля телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что в среду в городе работают 63 АЗС. Это на три меньше, чем днем ранее.

40 заправок временно не отпускают горючее, еще 11 объектов по-прежнему закрыты на ремонт.