Аэропорт Краснодара расширил часы работы — рейсы теперь выполняются до 23:00

Краснодарский аэропорт отправляет и принимает рейсы до 23:00 — ранее это было возможно до 20:00

Согласно данным онлайн-табло, аэропорт действительно обслужил указанный рейс — раньше это было невозможно из-за действовавших ограничений Росавиации.

4 июля блогер Иван Герасименко сообщил , что вылетел из аэропорта Краснодара в Москву в 21:51. Он заявил, что это был первый рейс, который воздушной гавани разрешили выполнять в темное время суток.

Напомним, 17 сентября 2025 года в Краснодаре приземлился самолет из Москвы. Это был первый пассажирский авиарейс с начала СВО.

Таким образом, авиагавань официально возобновила работу после трехлетнего перерыва. Как и в случае с Геленджиком, полеты гражданских воздушных судов выполнялись с 09:00 до 19:00.

С момента открытия власти неоднократно обсуждали возможность перехода на круглосуточный режим. По словам управляющего директора воздушной гавани Дмитрия Кириченко, хаб полностью готов к этому.

С апреля 2026 года график работы аэропорта кубанской столицы продлили до 20:00.

15 июля пресс-служба краснодарского хаба сообщила Юга.ру, что сейчас аэровокзал принимает и отправляет самолеты с 09:00 до 23:00. Там добавили, что новое расписание действует с начала года.